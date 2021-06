Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour Lionel Messi !

Publié le 23 juin 2021 à 10h30 par La rédaction

Après ses quatre premières recrues, Joan Laporta se concentre sur la prolongation de Lionel Messi. Car si un accord entre les deux parties a été annoncé, il vient d’être démenti…

Pour son retour à la présidence du Barça, Joan Laporta ne doit pas se rater sur ce mercato. Et après deux semaines, Barcelone a déjà officialisé les arrivées de Kun Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay. Quatre recrues dont trois gratuites et des socios qui sont pour le moment satisfaits. Mais tous n’attendent qu’une chose : la prolongation de contrat de Lionel Messi.

Pas d’accord entre Barcelone et Lionel Messi