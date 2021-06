Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 22 juin 2021 à 21h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, Lionel Messi aurait accepté l'offre de prolongation de Joan Laporta. L'attaquant devrait poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi voit son contrat expirer à la fin du mois de juin. Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta espère néanmoins que l’attaquant argentin acceptera de prolonger son bail. « Mais si vous me demandez ce que je veux, je dirais que le plus tôt sera le mieux, il nous aiderait à bien des égards. Sa prolongation serait un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. (...) Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, pour deux ans, espérons-le, et que nous gagnons la Ligue des champions l'année prochaine » avait confié le dirigeant ce dimanche dans les colonnes de la Vanguardia . Et à en croire la presse espagnole, la réponse est tombée.

Lionel Messi aurait accepté l'offre du FC Barcelone