Mercato - Barcelone : Une décision retentissante prise pour l'avenir de Griezmann ?

Publié le 22 juin 2021 à 13h30 par B.C.

Désireux de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie cet été. En effet, Joan Laporta envisagerait toujours de se séparer de l’international tricolore pour renflouer les caisses.

Deux ans après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann fait toujours l’objet de débats. Il faut dire que l’international français peine à faire l’unanimité en raison de ses performances irrégulières chez les Blaugrana , avec 35 buts inscrits lors de ses 99 apparitions, de quoi placer l’attaquant sous le feu des critiques. « Ce qui me dérange vraiment, ce sont des commentaires parfois maladroits de certains journalistes ou surtout de la part d’anciens joueurs, ce qui m’agace un peu, car ils savent ce qu’est le métier. Je suis conscient que c’est la partie de la vie de footballeur qu’il faut accepter, mais je ne vous cache pas que c’est la plus embêtante aussi. Il faut vraiment être costaud, car on peut te mettre le moral à plat. Ça peut devenir un cercle vicieux, et, depuis que je suis à Barcelone, je m’y habitue, car ça peut parfois te déstabiliser », reconnaissait récemment Antoine Griezmann au Figaro . Une situation qui ne devrait pas s’arranger dans les prochaines semaines. Alors que le joueur de 30 ans est actuellement avec les Bleus pour disputer l’Euro, Joan Laporta se penche de son côté sur le mercato du Barça, et de grands changements ont déjà eu lieu. En attaque, Sergio Agüero et Memphis Depay ont officiellement rejoint le club culé, et d’autres renforts sont attendus dans l’effectif de Ronald Koeman. Alors que le FC Barcelone est dans le rouge financièrement, des départs sont donc également espérés par la direction, et peu de joueurs sont intransférables. De quoi placer Antoine Griezmann en grande difficulté.

Griezmann poussé vers la sortie ?

Antoine Griezmann est un habitué des rumeurs de départ, mais celles-ci se sont intensifiées depuis le retour de Joan Laporta à la présidence. Ce dernier compte en effet se séparer de plusieurs joueurs pour renflouer les caisses, lui permettant ainsi de poursuivre son recrutement. Dans un entretien accordé au Figaro il y a quelques jours, Antoine Griezmann n’avait pas caché son plan de carrière d’ici sa retraite, excluant ainsi un départ du Barça à court terme : « Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens. » Pourtant, Sport affirme de nouveau ce mardi que Joan Laporta a des plans radicalement différents pour son joueur. À en croire les informations du quotidien catalan, Antoine Griezmann figurerait toujours sur la liste des transferts du FC Barcelone, et l’arrivée de Memphis Depay n’arrangerait pas son cas.

Le doute persiste pour son avenir