Mercato - Barcelone : Memphis Depay est dans un rêve…

Publié le 22 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Courtisé par Ronald Koeman depuis sa nomination en août dernier, Memphis Depay est enfin un joueur du FC Barcelone et l’international néerlandais n’a pas boudé son plaisir lundi soir.

Buteur et double passeur pour Georginio Wijnaldum lundi soir à l’Euro, Memphis Depay est en pleine bourre sur le plan sportif avec les Pays-Bas en ce début d’Euro. En atteste sa prestation XXL face à la Macédoine du Nord (3-0). Tout juste officiellement devenu un joueur du FC Barcelone, mettant fin aux rumeurs vieilles de près d’un an, Memphis Depay a profité de son passage auprès des micros à la fin de la rencontre lundi soir pour évoquer sa perception de son nouvelle aventure barcelonaise.

« Jouer pour le Barça est un rêve qui devient réalité »