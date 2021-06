Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann... Depay déjà en grand danger au Barça ?

Publié le 22 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Officiellement arrivé au FC Barcelone, Memphis Depay va toutefois devoir trouver sa place face à la concurrence d'Antoine Griezmann notamment.

« Rêve grand mon petit... Rêve grand. Super excité de rejoindre mon nouveau club : le FC Barcelone ! » Memphis Depay ne s'en cache pas, il réalise son rêve en rejoignant le FC Barcelone où il s'est officiellement engagé après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat à l'OL. Malgré tout, l'international néerlandais débarque dans un secteur de jeu ultra concurrentiel au sein duquel il devra gagner sa place face à Sergio Agüero, Antoine Griezmann ou encore Lionel Messi. Et rien n'est gagné pour Memphis Depay comme l'explique le journaliste de Sport Mika Soria.

«Le seul doute est de savoir comment il s'intégrera dans le onze du Barça»