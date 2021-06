Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Cristiano Ronaldo... La presse espagnole lâche une bombe !

Publié le 21 juin 2021 à 15h30 par La rédaction

Après avoir déjà enregistré quatre arrivées cet été, Joan Laporta ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Et le président du FC Barcelone aurait un grand rêve : réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au Barça lors du prochain mercato estival.

Joan Laporta a déjà frappé un grand coup sur le mercato après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Néanmoins, le président du FC Barcelone ne voudrait pas s’arrêter là, lui qui a affirmé dans un entretien pour La Vanguardia que trois ou quatre joueurs étaient encore attendus cet été. De ce fait, le dirigeant du club catalan aurait un grand rêve comme l’explique AS : réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au Barça . Et afin de réaliser cette opération, Joan Laporta serait prêt à faire des folies.

Laporta prêt à inclure plusieurs joueurs pour Cristiano Ronaldo

Toujours selon le média espagnol, le président blaugrana est conscient que le prix du Portugais, en fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus, est hors de son budget. Ainsi, il aurait une stratégie pour faire baisser le coût du transfert. En effet, Joan Laporta serait prêt à offrir deux joueurs à la Vieille Dame contre le quintuple Ballon d’Or. Et pas des moindres puisqu’Antoine Griezmann, Sergi Roberto et Philippe Coutinho ont été évoqués pour entrer dans l’opération. Si le transfert semble presque inimaginable, des études ont démontré qu’avec Cristiano Ronaldo dans son effectif, le FC Barcelone verrait ses revenus être multipliés par deux. Malgré tout, Joan Laporta ne sait pas encore si le transfert est faisable, d’autant plus qu’il pourrait se heurter à certains problèmes.

Plusieurs obstacles se dressent sur la route de Laporta