Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fracasse encore le Qatar !

Publié le 21 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur l'échec dans le dossier Wijnaldum, Joan Laporta n'épargne pas le PSG et ses méthodes.

Il y a quelques jours, Joan Laporta pointait du doigt le comportement du PSG dans le dossier Messi : « Il s’agit toujours du meilleur joueur du monde, et il est convoité par d’autres clubs qui ont un plus grand potentiel financier. Nous sommes en concurrence avec des clubs d’État qui peuvent saper les transferts que nous essayons de boucler. Ce n’est pas juste. Nous vivons une période difficile où il ne suffit pas de faire une offre pour forcément parvenir à un accord. Il faut maintenant que les choses s’emboîtent. Et cela demande de la patience ». Et la méthode, ou plutôt la puissance financière du PSG, pose vraiment problème à Joan Laporta.

«nous travaillons sur lui et un club se présente, paie le double et le prend»