Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta annonce encore du lourd pour la suite du mercato !

Publié le 21 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Déjà très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin comme l'explique Joan Laporta.

Comme promis, Joan Laporta ne chôme pas sur le marché des transferts. Le président du FC Barcelone a déjà bouclé l'arrivée de trois joueurs libres à savoir Eric Garcia, Sergio Agüero ainsi que Memphis Depay. Trois renforts sans débourser la moindre indemnité de transfert auxquels il faut ajouter Emerson Royal. Et c'est loin d'être terminé comme l'assure Joan Laporta.

Laporta annonce encore des recrues !