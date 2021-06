Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay est en plein rêve !

Publié le 20 juin 2021 à 15h30 par A.D.

Après de longues semaines de travail, le FC Barcelone a enfin bouclé l'arrivée de Memphis Depay. Alors qu'il vient de s'engager avec le Barça, l'international néerlandais a envoyé un message fort.

Memphis Depay va rejoindre le FC Barcelone le 1er juillet. En fin de contrat avec l'OL le 30 juin, l'attaquant néerlandais s'est engagé officiellement avec le Barça ce samedi. Alors qu'ils auraient coché le nom de Memphis Depay l'été dernier - pour pallier le départ de Luis Suarez, parti à l'Atlético - les Catalans ont enfin réussi à boucler cette affaire, et ce, pour la modique somme de 0€. Avec les arrivées précédentes de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, Joan Laporta réalise un troisième coup XXL gratuit.

«C'est un rêve qui devient réalité»

Alors qu'il vient de signer son contrat avec le FC Barcelone, Memphis Depay est aux anges. Après de longues semaines d'attente, de discussions et de négociations, l'international néerlandais peut enfin jubiler. Et il ne s'est pas gêné de faire part de son immense joie sur les réseaux sociaux après sa signature au Barça. « Rêve grand mon petit... Rêve grand. Super excité de rejoindre mon nouveau club : le FC Barcelone ! » , a posté Memphis Depay sur son compte Twitter ce dimanche.

«Je donnerai tout pour le club»