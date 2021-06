Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta scelle l'avenir d'une pépite de Koeman !

Publié le 20 juin 2021 à 13h00 par D.M.

Joan Laporta a annoncé que Riqui Puig devrait rester au FC Barcleone la saison prochaine, malgré son faible temps de jeu lors du dernier exercice.

Formé à la Masia, Riqui Puig est considéré comme l’un des jeunes espoirs du FC Barcelone malgré sa dernière saison compliquée sous les ordres de Ronald Koeman. Le milieu de terrain de 21 ans n'a pas fait partie des premiers choix du technicien néerlandais, qui n’a pas hésité à le laisser sur le banc des remplaçants cette saison. Un départ lors de ce mercato estival a été évoqué pour Riqui Puig, mais Joan Laporta n’a pas l’intention de se séparer de sa jeune pépite.

« D'autres équipes le veulent déjà mais nous pensons qu'il est un atout stratégique »