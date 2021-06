Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 21 juin 2021 à 19h45 par A.D.

Tombé sous le charme de Robin Gosens, Leonardo aurait bougé ses pions pour le recruter dès cet été. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG aurait approché l'Atalanta via des intermédiaires pour prendre la température.

Auteur d'une saison brillante avec l'Atalanta et la sélection allemande, Robin Gosens aurait séduit un grand nombre d'écuries européennes. En effet, le latéral gauche de 26 ans aurait tapé dans l'oeil du PSG et du FC Barcelone, entre autres. Pour battre la concurrence et prendre les devants sur ce dossier, Leonardo aurait déjà lancé les hostilités en allant à la pêche aux informations auprès de l'Atalanta.

Leonardo aurait approché l'Atalanta pour Robin Gosens