Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de cette piste défensive du Barça !

Publié le 22 juin 2021 à 13h00 par T.M.

Annoncé parmi les pistes du FC Barcelone au poste de latéral gauche, José Gaya, aujourd’hui à Valence, a fait le point sur son avenir.

Actuellement, le FC Barcelone peut compter sur Jordi Alba et Junior Firpo au poste de latéral gauche. Or, ce dernier est appelé à faire ses valises durant ce mercato estival. Pour Ronald Koeman, se renforcer à ce poste pourrait donc être nécessaire et plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour venir seconder Alba. Ainsi, il a notamment été question d’un intérêt pour José Gaya. Toutefois, à 26 ans, l’Espagnol, sous contrat jusqu’en 2023 avec Valence, ne semble pas penser à quitter le club Che pour le moment.

« J’ai toujours dit que je voulais continuer avec Valence »