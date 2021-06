Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération proposée à Joan Laporta ?

Publié le 19 juin 2021 à 13h00 par La rédaction

Pas dans les plans de Ronald Koeman, Junior Firpo pourrait filer au Milan AC cet été. Et cela pourrait d'ailleurs donner lieu à une grosse opération avec le club lombard.

Le Barça veut désormais vendre. Après les venues de Sergio Agüero, d'Eric García et d'Emerson, c'est Memphis Depay devrait bientôt aussi s'engager en faveur de Barcelone. Désormais, le président du club Joan Laporta souhaiterait dégraisser pour alléger la masse salariale de l'effectif catalan. En défense, Júnior Firpo pourrait montrer la voie. Ronald Koeman ne compterait pas sur le latéral gauche. Et c'est le Milan AC qui pourrait tendre la main à Firpo et lui offrir une porte de sortie.

L'AC Milan prêt à mettre un joueur dans la balance ?