Mercato - Barcelone : Une solution enfin trouvée pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 18 juin 2021 à 22h30 par La rédaction

Non désiré par Ronald Koeman, Junior Firpo est sur le départ. L’AC Milan le suit de près depuis un moment et les négociations risquent d’évoluer rapidement puisque le club italien accepterait d’acheter le latéral gauche du Barça.

Dans une saison où il n’avait pas un effectif très large, Ronald Koeman a dû trouver des solutions. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a lancé beaucoup de jeunes au FC Barcelone et plusieurs d’entre eux ont gagné leur place. En revanche, Koeman disposait de deux choix de qualité sur le flanc gauche : Jordi Alba et Junior Firpo. Mais le second n’a quasiment pas joué. Le jeune latéral espagnol est donc sur le départ et se rapprocherait de la Serie A.

L’AC Milan prêt à payer