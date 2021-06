Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l'arrivée de Théo Hernandez !

Publié le 7 juin 2021 à 15h45 par A.M.

En quête d'une opportunité pour renforcer le poste de latéral gauche, le PSG se serait renseigné sur Théo Hernandez. Mais les Parisiens se sont heurtés à un mur, l'AC Milan n'ayant aucune intention de céder son joueur.

Bien que la priorité absolue du PSG cet été soit de recruter un latéral droit, Achraf Hakimi étant la priorité, Leonardo s'est également positionné sur le marché pour se renforcer dans l'autre couloir de la défense. Et pour cause, Juan Bernat, qui a prolongé son contrat, revient d'une longue blessure, tandis que Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker ne donnent pas satisfaction. Abdou Diallo a réalisé plusieurs prestations abouties dans ce secteur de jeu, mais son poste de prédilection reste la défense centrale. Dans cette optique, le nom de Théo Hernandez a circulé ces derniers jours.

L'AC Milan veut prolonger Théo Hernandez