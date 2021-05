Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit de terribles nouvelles pour Theo Hernandez !

Publié le 31 mai 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En quête d'un nouvel arrière gauche, Leonardo aurait identifié le profil de Theo Hernandez. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se casser les dents sur ce dossier pour plusieurs raisons. D'une part, Theo Hernandez ne voudrait pas quitter le Milan AC cet été. D'autre part, les Rossoneri ne compteraient pas non plus se séparer de leur défenseur français, et envisageraient même de négocier une prolongation avec lui dans les prochaines semaines.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Milan AC, Theo Hernandez aurait tapé dans l'oeil du PSG. En quête de latéraux pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, le directeur sportif parisien aurait identifié le profil d'Achraf Hakimi à droite et voudrait s'offrir les services du défenseur rossonero à gauche. Toutefois en ce qui concerne Theo Hernandez, Leonardo devrait avoir de grosses difficultés à obtenir gain de cause. Selon les informations de Calciomercato.it, divulguées ce lundi, le PSG aurait bel et bien jeté son dévolu sur Theo Hernandez. Toutefois, Leonardo devrait avoir du mal à le convaincre de quitter le Milan AC. En effet, Theo Hernandez ne voudrait en aucun cas quitter les Rossoneri cet été. Alors que le club lombard disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, l'arrière gauche français n'aurait nullement l'intention de partir maintenant. D'après son entourage, Theo Hernandez voudrait rester calme et profiter du retour du Milan AC en Ligue des Champions.

Theo Hernandez et le Milan AC ne veulent pas se quitter

Theo Hernandez devrait donc poursuivre son aventure avec le Milan AC cet été. A moins que les Rossoneri ne décident de le pousser vers la sortie à cause de leur problèmes financiers liés au coronavirus. Mais à en croire Calciomercato.it , ce ne serait pas du tout la tendance actuelle. En effet, la direction du Milan AC estimerait que Theo Hernandez est un joueur « intouchable » de leur projet et ils ne voudraient pas du tout s'en priver.

Une prolongation dans les tuyaux pour Theo Hernandez

Dans la foulée, Nicolo Schira a confirmé la tendance sur son compte Twitter . Comme l'a indiqué le journaliste italien, Theo Hernandez serait bel et bien déterminé à rester au Milan AC la saison prochaine. Alors que plusieurs clubs seraient allés à la pêche aux renseignements pour le recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts, les Rossoneri auraient clairement fermé la porte, ne voulant pas se séparer de Theo Hernandez. Et pour refroidir totalement les ardeurs des prétendants du Français, Paolo Maldini serait prêt à passer à l'action. En effet, le directeur technique du Milan AC devrait s'entretenir avec le clan Theo Hernandez pour évoquer une prolongation dans les prochaines semaines. Et dans le cas où les négociations allaient dans le bon sens, l'ancien du Real Madrid, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le Milan AC, pourrait passer d'un contrat d'environ 1,5M€ à un salaire de près de 3,5M€ annuels. Leonardo et le PSG seraient donc dos au mur concernant Theo Hernandez. Reste à savoir s'ils pourront inverser la vapeur d'ici la fin du mercato estival.