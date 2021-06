Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de froid pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 22 juin 2021 à 22h30 par D.M.

La Cadena COPE indiquait ce mardi soir que Lionel Messi avait accepté de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Mais un autre média espagnol dément formellement ces informations.

Et si le feuilleton Lionel Messi touchait enfin à sa fin ? Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin avec le FC Barcelone, l’international argentin aurait, entre les mains, une offre de prolongation de la part de son président. Joan Laporta souhaite qu’il étire son bail de deux ans et qu’il accepte de baisser son salaire. En 2023, Messi pourrait alors terminer sa carrière en MLS où il pourrait occuper un rôle d’ambassadeur. Et ce mardi , la Cadena COPE a annoncé que Lionel Messi avait accepté l’offre du FC Barcelone. Il serait question finalement d’une prolongation d’un an, renouvelable. Mais Mundo Deportivo dément ces informations.

Aucun accord entre le Barça et Messi