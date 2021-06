Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Hazard… Kylian Mbappé dévoile ses rêves !

Publié le 24 juin 2021 à 5h45 par T.M.

Alors que tout le monde souhaite connaitre les désirs de Kylian Mbappé pour son avenir, en coulisse, le joueur du PSG aurait été clair à ce sujet.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé est en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Ayant déjà passé 4 ans au PSG, l’international français n’a plus qu’un an de contrat et si Leonardo cherche à tout prix à le prolonger, celui-ci pourrait bien avoir envie d’étranger et de découvrir autre chose. Ainsi, tout le monde l’annonce du côté du Real Madrid. Et si cela ne semble être un secret pour personne, rejoindre la Casa Blanca serait bien le rêve de Mbappé pour cet été.

Passer un cap au Real Madrid !