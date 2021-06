Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prépare son arrivée à Paris !

Publié le 24 juin 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid cet été. Et en coulisses, le défenseur espagnol préparerait le terrain pour son arrivée au PSG.

Après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid où son contrat arrive à échéance le 30 juin. Le défenseur espagnol a de grandes chances de découvrir un Championnat étranger pour la première fois de sa carrière puisque son nom circule en Angleterre (Manchester United et Manchester City), en Italie (AS Roma et AC Milan) et surtout en France avec le PSG qui semble en pole position dans ce dossier.

Ramos a fait de grosses annonces en coulisses