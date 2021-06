Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le remplaçant de Varane sur le point d’échapper à Ancelotti ?

Publié le 23 juin 2021 à 21h00 par A.C.

Alors que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti aurait coché le nom de Pau Torres.

La défense du Real Madrid pourrait être totalement chamboulée. Sergio Ramos va en effet quitter le club le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat... mais Raphaël Varane pourrait bien le suivre ! Il ne reste en effet plus qu’un an de contrat à l’international français, qui a rejoint le Real Madrid en 2011 à seulement 18 ans. A en croire les dernières indiscrétions sur son avenir, il ne souhaiterait pas prolonger et songerait sérieusement à se lancer un nouveau défi, à désormais 28 ans. Plusieurs clubs sont sur le coup, comme le Paris Saint-Germain ou Manchester United.

Pau Torres file vers Manchester United