Mercato - Real Madrid : Ancelotti a déjà tout prévu pour la succession de Varane !

Alors que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti aurait plusieurs options pour le remplacer. D'une part, le coach merengue pourrait décider de faire confiance à Jesus Vallejo ou à Victor Chust, deux solutions en interne. D'autre part, Carlo Ancelotti aurait la possibilité de miser sur Pau Torres ou Jules Kounde. Toutefois, ces deux joueurs seraient jugés trop chers actuellement.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait prendre le large dès cet été. Alors qu'il ne parviendrait pas à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez, le défenseur français serait réticent à prolonger et penserait même à partir. De son côté, le président du Real Madrid devrait pousser Raphaël Varane vers la sortie s'il ne parvient pas à le faire rempiler très vite, et ce, pour ne pas le voir quitter le club gratuitement dans un an. Et en cas de départ de son numéro 5, le Real Madrid aurait déjà son plan en tête pour pallier son absence.

Des solutions en interne pour remplacer Raphaël Varane ?