Mercato - Real Madrid : Le successeur de Varane prévient Ancelotti !

Publié le 23 juin 2021 à 0h30 par A.D.

Alors que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti penserait à recruter Pau Torres. Interrogé sur son avenir, le défenseur de Villarreal a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait être vendu dès cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. D'autant qu'il aurait beaucoup de mal à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger. Pour le remplacer, Carlo Ancelotti aurait plusieurs options en tête, et notamment Pau Torres. Seul bémol, Villarreal ne réclamerait pas moins de 65M€ pour le transfert de son défenseur de 24 ans. Une somme que le coach du Real Madrid n'aurait pas du tout l'intention de débourser. Mais que pense Pau Torres d'un départ vers la Maison-Blanche ?

«J'ai de grands objectifs avec l'équipe de ma ville»