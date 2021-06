Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour la succession de Sergio Ramos !

Publié le 21 juin 2021 à 20h10 par A.D.

Pour pallier le départ de Sergio Ramos, Florentino Pérez penserait à recruter Pau Torres. Toutefois, le président du Real Madrid pourrait voir Manchester United lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier. En effet, les Red Devils seraient confiants de pouvoir trouver un accord pour le défenseur de Villarreal.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos ne portera plus le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Comme l'a annoncé le capitaine merengue, il n'est pas parvenu à s'entendre avec Florentino Pérez dans les temps pour une prolongation. Alors que le prochaine destination de Sergio Ramos n'est pas encore connue, le Real Madrid aurait déjà plusieurs cibles en tête pour sa succession, et notamment Pau Torres. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti pourrait être devancé par Manchester United pour le défenseur central de Villarreal.

Solskjaer y croit dur comme fer pour Pau Torres