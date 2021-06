Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane, Pogba... Cette opération colossale qui va plomber les plans du Qatar !

Publié le 21 juin 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au Real Madrid et à Manchester United, Raphaël Varane et Paul Pogba vont animer le marché des transferts, probablement après l'Euro. Le PSG semble intéressé par les deux internationaux français, mais une opération entre les Merengue et les Red Devils pourrait réduire à néant les chances parisienne.

Cet été, deux joueurs de l'équipe de France devrait particulièrement animer le marché des transferts. En effet, Raphaël Varane et Paul Pogba voient leur contrat s'achever en juin 2022, respectivement au Real Madrid et à Manchester United. Dans les deux cas, une prolongation de contrat semble mal engagé et un club serait à l'affût dans les deux cas : le PSG. Leonardo aurait contacté l'entourage du défenseur central merengue afin de prendre des renseignements sur ses intentions, et selon Foot Mercato , les dirigeants parisiens auraient également pris contact avec leurs homologues du Real Madrid, et la réponse aurait été positive puisque les Madrilènes n'ont pas fermé la porte à un départ de Raphaël Varane, notamment à cause de sa situation contractuelle et de la nécessité de vendre. D'autre part, grâce à sa proximité avec Mino Raiola, Leonardo surveillerait de près la situation de Paul Pogba. Toutefois, le Real Madrid et Manchester United pourraient se mettre d'accord entre eux, et mettre à mal les ambitions du PSG.

Vers un échange entre Pogba et Varane ?