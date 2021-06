Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur d’Ancelotti laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 23 juin 2021 à 21h30 par B.C.

Prêté à l’AC Milan cette saison, Brahim Diaz doit faire son retour au Real Madrid prochainement. Cependant, l’attaquant fait l’objet de nombreuses rumeurs, et ce dernier reste flou au moment d’évoquer sa situation.

Recruté par le Real Madrid pour 17M€ en janvier 2019, Brahim Diaz est arrivé avec le statut de jeune pépite après s’être illustré à Manchester City. Cependant, l’international espagnol n’a pas obtenu le temps de jeu nécessaire pour s’imposer chez les Merengue , et a donc pris la direction de l’AC Milan l’été dernier pour rebondir. Un choix payant puisque l’attaquant de 21 ans est apparu à 39 reprises chez les Rossoneri , qui se verraient bien le conserver cet été. Brahim Diaz devrait donc faire l’objet de négociations dans les prochaines semaines entre les deux clubs, de quoi rendre son avenir très incertain. Interrogé par des journalistes à l’occasion d’un événement lié aux Jeux olympiques de Tokyo, Brahim Diaz s’est prononcé sur sa situation.

« J'espère connaître mon avenir bientôt »