Mercato - PSG : Ça s’emballe pour la grande révélation de l’Euro !

Publié le 23 juin 2021 à 22h45 par A.C.

Révélation de l’Euro, Manuel Locatelli a tapé dans l’œil de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain.

En l’absence de Marco Verratti, qui a raté les deux premiers matchs de l’Euro, Manuel Locatelli a su se faire une place au sein de la Squadra Azzurra. Ses prestations ont été unanimement saluées par la presse italienne et internationale, mais Locatelli est déjà bien connu par les plus grands clubs européens. Voilà plusieurs mois qu’il serait suivi de près par Manchester City, le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe en mai dernier, il avait d’ailleurs ouvert grand la porte à un possible départ vers le PSG, où il retrouverait d’ailleurs Verratti.

La Juventus offre 30M€ plus Drăgușin