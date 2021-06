Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Villas-Boas a lâché un énorme conseil à Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 juin 2021 à 22h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’avenir de Cristiano Ronaldo est au centre des discussions. Et André Villas-Boas a tenu à conseiller son compatriote portugais.

Partira, ne partira pas ? La question revient de plus en plus concernant Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais a encore un an de contrat à la Juventus, son avenir pourrait s’écrire loin du Piémont. Cet été, la Vieille Dame comme le quintuple Ballon d’Or semble chacun vouloir se séparer de l’autre, mais cela est plus dur à dire qu’à faire. En effet, avec le salaire XXL de Cristiano Ronaldo, les points de chute sont rares bien que le PSG pourrait être une solution afin de remplacer Kylian Mbappé. Néanmoins, aux yeux d’André Villas-Boas, cela n’est pas la meilleure solution et il n’a pas manqué de le faire savoir directement à Cristiano Ronaldo.

« Un plus grand défi que d’aller au PSG »