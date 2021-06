Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait lâché une bombe en interne sur son arrivée au PSG !

Publié le 22 juin 2021 à 21h15 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Sergio Ramos aurait annoncé aux joueurs du Real Madrid qu'il rejoindrait bien le club parisien.

L'avenir de Sergio Ramos est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le défenseur espagnol a annoncé son départ du Real Madrid, 16 ans après son arrivée. Désormais libre, l'ancien Sévillan ne prolongera donc pas son contrat avec le club merengue, mais sa future destination reste incertaine. Plusieurs clubs seraient à l'affût à l'image des deux clubs de Manchester ou encore de l'AS Roma où José Mourinho souhaiterait de nouveau avoir Sergio Ramos sous ses ordres. Mais c'est bien le PSG qui semble avoir une longueur d'avance.

Ramos a annoncé son arrivée au PSG à plusieurs joueurs du Real