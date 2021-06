Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Varane… L’incroyable demande de Mauricio Pochettino !

Publié le 24 juin 2021 à 15h30 par T.M.

Ayant déjà enregistré le renfort de Georginio Wijnaldum et en attendant les arrivées de Gianluigi Donnarruma et Achraf Hakimi, Mauricio Pochettino aurait une énorme idée en tête pour étoffer son effectif au PSG.

Cet été, le PSG semble parti pour réaliser un recrutement historique. Après celui de 2017 avec les arrivées de Neymar, Kylian Mbappé et Dani Alves, le mercato de 2021 s’annonce incroyable. Leonardo a d’ailleurs déjà débuté très fort en chipant Georginio Wijnaldum au nez et à la barge du FC Barcelone. D’ici quelques heures, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait officiellement devenir un joueur du PSG. Deux renforts de poids acter pour seulement… 0€. Et selon les échos en provenance d’Italie, un autre dossier semble en passe de se conclure puisqu’Achraf Hakimi se rapprocherait d’heure en heure d’une arrivée au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino où le chantier au poste d’arrière droit sera enfin résolu. Afin de regagner la Ligue 1 et enfin remporter la Ligue des Champions, Pochettino se voit donc offrir des armes conséquentes et lui aussi semble avoir quelques demandes pour avoir d’autres solutions.

Pochettino attend Sergio Ramos…

Après Georginio Wijnaldum, c’est donc Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi qui sont attendus au PSG. Et il en est également de même pour Sergio Ramos. Actuellement libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, l’Espagnol se cherche un nouveau club et tout indique qu’il devrait rejoindre le club de la capitale. Et du côté de Paris, Sergio Ramos semble visiblement très attendu. En effet, selon les informations de ABC , Mauricio Pochettino aurait demandé à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de répondre aux demandes contractuelles de Ramos, qui se verrait ainsi promettre un contrat de 2 ans avec un salaire annuel net à hauteur de 8M€. De même, Keylor Navas et Angel Di Maria seraient également intervenus dans ce dossier afin que leur ancien coéquipier du Real Madrid vienne renforcer la charnière centrale parisienne.

… et Raphaël Varane !