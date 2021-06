Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le choix du Real Madrid avec Pochettino !

Publié le 24 juin 2021 à 14h15 par T.M.

Ces dernières semaines, le nom de Mauricio Pochettino est à nouveau revenu du côté du Real Madrid. Finalement, les Merengue n’ont pas été sur l’entraîneur du PSG et pour cause…

Le Real Madrid est tombé de très haut en apprenant la décision de Zinedine Zidane de s’en aller. Alors que le Français avait pourtant encore un an de contrat, il a dit stop, laissant sa place sur le banc merengue. Florentino Pérez s’est alors lancé à la quête d’un nouvel entraîneur et c’est Carlo Ancelotti qui a fait son retour au Real Madrid. Toutefois, l’Italien était loin d’être le premier choix de la Casa Blanca. En Espagne, on aurait notamment pensé à Mauricio Pochettino, très apprécié par Florentino Pérez, lui qui semblait vouloir déjà quitter le PSG. Une offensive à laquelle le Real Madrid aurait réfléchi à deux fois avant de la lancer.

Garder ses chances pour Mbappé…