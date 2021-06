Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Varane... Le Real Madrid prépare le terrain pour Mbappé !

Publié le 24 juin 2021 à 11h30 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement un an, devrait beaucoup faire parler au cours des prochains mois.

Restera ? Ne restera pas ? Les craintes s’accumulent autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Il ne reste en effet qu’un an de contrat à la star française du Paris Saint-Germain, qui à la différence de Neymar n’a toujours pas donné de réponse à Leonardo pour une prolongation. Si une solution n’est pas rapidement trouvée la seule issue sera une vente, puisque le PSG ne peut se permettre de perdre gratuitement un joueur dont la valeur sur le marché est de 160M€, à en croire le site spécialisé Transfermarkt . Surtout que sa volonté semble claire ! « Je sais que Mbappé a demandé à partir » a récemment révélé Daniel Riolo, au micro de RMC Sport . « Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo ». Pour le remplacer Leonardo aurait déjà une idée, puisque la presse italienne a récemment assuré que le PSG aurait l’intention de foncer sur Cristiano Ronaldo, dont le contrat avec la Juventus se termine également en juin 2022.

Pérez est prêt à faire d’énormes sacrifices pour Mbappé