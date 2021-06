Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va dégainer une offre pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 juin 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours la priorité du Real Madrid. Florentino Pérez serait d'ailleurs prêt à dégainer pour l'international tricolore et aurait même prévu une date.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger avec le PSG. Pourtant, Leonardo travaillerait d’arrache-pied pour conserver l’attaquant de 22 ans, ne voulant pas le voir partir cet été mais voulant également éviter de le voir quitter le club de la capitale libre de tout engagement au vu de la valeur du joueur. Néanmoins, la situation de l’international tricolore a interpellé les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Florentino Pérez aurait fait de Kylian Mbappé sa priorité pour le prochain mercato estival. Et les Merengue devraient passer à l’offensive dans très peu de temps.

« Ils ont prévu de faire une offre en août »