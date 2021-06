Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kane totalement relancé ?

Publié le 23 juin 2021 à 19h15 par A.C.

Harry Kane, capitaine de l’Angleterre et star de Tottenham, va être l’un des grands acteurs de ce mercato estival.

Adulé par les supporters, Harry Kane a lâché une véritable bombe en mai dernier en évoquant un possible départ de Tottenham. Rapidement, les plus grands clubs de la planète football ont été alerté par cette sortie fracassante. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui attend toujours une réponse de la part de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement un an. Mais Kane pourrait également poursuivre sa carrière en Premier League, puisque la presse britannique assure que Manchester City mettrait tout en œuvre pour l’offrir à Pep Guardiola.

Ça coince entre City et Tottenham