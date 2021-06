Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti prêt à laisser filer Varane au PSG ?

Publié le 24 juin 2021 à 10h15 par A.C.

De retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait voir ses meilleurs éléments s’échapper au cours du mercato estival.

L’été s’annonce très chaud sur l’axe Madrid-Paris ! En fin de contrat, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid et pourrait bien poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, seul club susceptible de payer les 12M€ par an qu’il réclame. Mais il pourrait retrouver un visage bien connu, puisque Raphaël Varane serait également proche d’une arrivée au PSG ! En Italie on en est certain, après dix années passées en Espagne à défendre les couleurs du Real Madrid, l’international français aurait envie de retrouver son pays natal et le PSG lui offrirait une chance de se relancer.

Ancelotti a tout tenté pour Varane