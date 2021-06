Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’implique dans ce dossier colossal !

Publié le 24 juin 2021 à 11h15 par A.C.

Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, souhaite avoir le plus de renforts possibles au Paris Saint-Germain.

Marquinhos et Presnel Kimpembe pourraient bien faire face à une énorme concurrence la saison prochaine ! Deux gros noms pourraient en effet venir renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain, avec Sergio Ramos et Raphaël Varane. Le premier va quitter le Real Madrid à la fin de son contrat, tandis que le second devrait le suivre, puisqu’il n’aurait aucune intention de prolonger. Alors que Manchester United semblait bien positionné pour Varane, la presse italienne assure qu’il devrait finalement prendre la direction du PSG.

Pochettino veut Varane au PSG