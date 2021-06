Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dernière ligne droite pour la nouvelle recrue de Leonardo !

Publié le 24 juin 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG a déjà trouvé un accord contractuel avec Achraf Hakimi, le club de la capitale s’activerait maintenant dans l’optique de boucler l’opération avec l’Inter.

Il est sans nul doute la grande priorité du Paris Saint-Germain en ce début de fenêtre estivale des transferts. En effet, Achraf Hakimi est cité sur les tablettes du club de la capitale depuis maintenant près d’un mois, et tout indique que l’écurie francilienne n’est plus très loin de le recruter. En effet, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a déjà trouvé un accord contractuel avec l’international marocain, tandis que les positions entre l’Inter et Paris ne sont plus très loin pour un deal chiffré aux alentours de 70 M€.

Ce ne serait plus qu'une question de temps pour Achraf Hakimi !