Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour Sergio Ramos !

Publié le 24 juin 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos va quitter le club merengue. Et alors que sa future destination est encore inconnue, le PSG semble bel et bien avoir un coup à jouer.

C'est désormais officiel, Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid à partir du 1er juillet. Le défenseur espagnol a effectivement décidé de ne pas prolonger son contrat qui s'achève le 30 juin et devra donc trouver un nouveau club. Dans cette optique, le deux club de Manchester ainsi que l'AS Roma et l'AC Milan sont intéressés, mais ces dernières heures, c'est bien la piste menant au PSG qui semble la plus chaude..

Le PSG est à surveiller dans le dossier Ramos