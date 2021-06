Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour Sergio Ramos !

Publié le 23 juin 2021 à 17h15 par A.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos va quitter le club merengue. Le PSG semble idéalement placé pour récupérer le défenseur espagnol également convoité en Premier League.

Après 16 ans passés au Real Madrid, Sergio Ramos va quitter le club merengue . Par conséquent, sa future destination est désormais au cœur de toutes les attentions puisque le défenseur espagnol est libre de s'engager dans le club de son choix. Dans cette optique, Sergio Ramos devrait découvrir un nouveau Championnat puisque son nom circule du côté de la Premier League (Manchester United et Manchester City), de la Serie A (AS Roma et AC Milan) ou encore du PSG. Et c'est bien le club parisien qui semble le plus pressant.

Le PSG est bien dans le coup pour Ramos