Mercato - PSG : L'arrivée d'une grande star bouclée grâce à Mauricio Pochettino ?

Publié le 23 juin 2021 à 12h15 par B.C.

Après 16 saisons dans la capitale espagnole, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid. Le PSG serait sur les rangs pour accueillir l’international espagnol, et Mauricio Pochettino jouerait un rôle majeur dans ce dossier.

Alors qu’il s’apprête à quitter le Real Madrid, Sergio Ramos aurait déjà une idée de sa prochaine destination. Ce mardi soir, la Cadena COPE a en effet révélé que le défenseur espagnol avait annoncé à plusieurs joueurs du Real Madrid qu’il comptait s’engager en faveur du PSG durant l’été. Le club de la capitale serait effectivement disposé à accueillir le futur ex-capitaine merengue pour accompagner Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale, un dossier dans lequel Mauricio Pochettino jouerait un rôle crucial.

Pochettino, acteur clé du dossier Ramos ?