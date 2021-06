Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi va faire une annonce fracassante !

Publié le 23 juin 2021 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi devrait prolonger avec le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, La Pulga aurait prévu d'annoncer sa décision de rester au Barça via une video dans les prochains jours.

Libre de tout contrat le 30 juin, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier pour un départ libre et gratuit. Toutefois, La Pulga ne devrait pas en arriver là et aurait plutôt prévu de rester au FC Barcelone. En effet, Lionel Messi devrait annoncer très prochainement qu'il reste au Barça et qu'il prolonge son contrat de deux saisons avec le club catalan.

Lionel Messi va annoncer qu'il reste au Barça