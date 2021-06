Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va faire une énorme annonce sur Messi !

Publié le 22 juin 2021 à 23h30 par A.M.

Bien qu'il n'ait pas pas encore prolongé son contrat au FC Barcelone, l'optimisme grandit autour de l'avenir de Lionel Messi. Joan Laporta souhaiterait même annoncer la prolongation de la Pulga jeudi.

Au cœur des toutes les attentions concernant son avenir, Lionel Messi ne semble toujours pas avoir tranché alors que son contrat au FC Barcelone s'achève le 30 juin. Toutefois, après plusieurs mois d'angoisse, le Barça a repris espoir, et l'optimisme règnerait désormais en Catalogne. Selon la Cadena COPE , le numéro 10 argentin aurait même définitivement accepté l'offre de Joan Laporta et va prolonger son contrat à Barcelone. Dans la foulée, plusieurs médias se sont montrés plus mesurés, à l'image de Mundo Deportivo . Mais il semblerait bien que Lionel Messi soit proche de mettre fin au suspens.

Officialisation jeudi pour la prolongation de Messi ?