Mercato - OM : L'arrivée de Kevin Gameiro se confirme !

Publié le 22 juin 2021 à 19h10 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM semble tout proche de s'attacher les services de Kevin Gameiro qui pourrait débarquer libre à Marseille.

L'incertitude règne sur le front de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, après les départs de Florian Thauvin et Valère Germain, qui n'ont pas prolongé leur contrat, Dario Benedetto ne semble plus entrer dans les plans de Jorge Sampaoli tandis que la situation d'Arkadiusz Milik n'est toujours pas définitivement réglée, bien que l'optimisme soit de rigueur à l'OM. Par conséquent, Pablo Longoria tente d'attirer Kevin Gameiro, comme l'a révélé RMC Sport .

La tendance se confirme pour Gameiro