Mercato - OM : Longoria proche de boucler un transfert à 3M€ ?

Publié le 22 juin 2021 à 18h10 par A.M.

En quête d'un latéral droit afin de concurrencer Pol Lirola ou d'assumer le poste de titulaire si jamais les discussions avec la Fiorentina n'aboutissait pas, l'OM semble proche de boucler l'arrivée de Daniel Wass.

Cet été, l'une des priorités de l'OM est de trouver un latéral droit. Et pour cause, à l'heure actuelle, Jorge Sampaoli n'a aucun joueur à ce poste. En effet, Hiroki Sakai s'est engagé avec les Urawa Red Diamonds au Japon tandis que l'option d'achat de Pol Lirola n'a pas été levée. Pablo Longoria tente toujours de conserver l'Espagnol, mais la situation à la Fiorentina, qui n'a plus d'entraîneur depuis le départ de Gennaro Gattuso, ralentit les négociations. Dans cette optique, l'OM continue de sonder le marché à ce poste. Et alors que la piste menant à Valentin Rosier se refroidit, celle concernant Daniel Wass revient en force.

Wass fait le forcing pour rejoindre l'OM