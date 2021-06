Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre à 75M€ qui a écœuré Tuchel !

Publié le 22 juin 2021 à 16h45 par A.M.

Longtemps en course avec Chelsea pour le transfert d'Achraf Hakimi, le PSG semble finalement avoir fait le nécessaire pour devancer les Blues.

En quête d'un latéral droit, le PSG a fait d'Achraf Hakimi sa grande priorité estivale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les positions entre l'Inter et le club de la capitale se sont rapprochées au point que l'international marocain soit désormais très proche de rejoindre le PSG, club avec lequel il est déjà tombé d'accord sur les bases d'un contrat de 5 ans et d'un salaire avoisinant les 8M€, hors bonus. Le club de capitale semble donc avoir devancé la concurrence pressante de Chelsea.

Le PSG a fait une bien meilleure offre pour Hakimi