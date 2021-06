Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est clairement prévenu pour le PSG !

Publié le 24 juin 2021 à 6h15 par T.M.

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG pourrait se tourner vers Cristiano Ronaldo. Mais pour le Portugais, cela pourrait ne pas être la meilleure solution pour la suite de sa carrière…

Plus le temps passe et plus Kylian Mbappé semble se rapprocher d’un départ du PSG. Bien que le club de la capitale fasse tout pour convaincre le Français de prolonger, cela pourrait ne pas suffire. Et pour éviter un départ libre en 2022, les Parisiens pourraient donc se résoudre à se séparer de Mbappé cet été. Cela serait alors une énorme perte pour le PSG, qui devra ensuite se pencher sur la succession du crack tricolore. Pour cela, la réponse pourrait se trouver du côté de la Juventus, où Cristiano Ronaldo se cherche un point de chute.

« Un plus grand défi que d’aller au PSG »