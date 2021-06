Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur le feuilleton Varane !

Publié le 24 juin 2021 à 9h15 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane semble plus que tenté par un avenir au Paris Saint-Germain.

Une page se tourne au Real Madrid. Capitaine et icône du club ces dernières années, Sergio Ramos va partir le 30 juin prochain, à la fin de son contrat... et son compère de la défense centrale Raphaël Varane pourrait le suivre ! Il ne reste en effet qu’un an de contrat au Français et la presse espagnole assure qu’un départ est la seule option envisagée en ce mercato estival. C’est en tout cas la tendance évoquée tout récemment par The Athletic , qui annonce que le Real Madrid se serait fait à l’idée de perdre Varane.

Varane aurait choisi le PSG