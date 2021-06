Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’attaque pour une pépite portugaise !

Publié le 24 juin 2021 à 11h10 par T.M.

Yuto Nagatomo n’ayant pas été conservé, l’OM a besoin d’un nouvel arrière gauche pour épauler Jordan Amavi. Et Pablo Longoria aurait visiblement pris les choses en main.

Cet été, l’OM recherche des renforts à quasiment tous les postes. Cela vaut notamment pour celui d’arrière gauche. Alors que Jordan Amavi part visiblement avec le statut de numéro 1 dans l’esprit de Jorge Sampaoli, la question est de savoir qui sera sa doublure. En effet, arrivé l’été dernier, Yuto Nagatomo n’avait signé qu’un an et n’a pas été conservé. S’il a été évoqué que le Japonais pourrait revenir, Pablo Longoria privilégiera d’abord d’autres solutions. Et l’une d’elles pourrait bien se trouver du côté du Benfica Lisbonne.

Une offre pour Nuno Tavares ?