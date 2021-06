Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi a tranché pour son avenir !

Publié le 24 juin 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG est vivement intéressé par Achraf Hakimi, l’international marocain sur le départ de l’Inter a bel et bien déjà choisi son futur club.

En quête d’un renfort pour le flanc droit de sa défense, le Paris Saint-Germain a décidé de saisir l’opportunité Achraf Hakimi. En effet, en proie à des difficultés financières, l’Inter doit vendre, et la valeur marchande de l’international marocain lui permettra de combler une large partie du bénéfice qu’elle doit enregistrer. De ce fait, le PSG négocie ardemment avec les Nerazzurri depuis maintenant plusieurs semaines afin d’accueillir Achraf Hakimi, et les positions entre les deux clubs sont maintenant proches d’un accord pour un deal qui sera chiffré aux alentours de 70 M€ comme le10sport.com vous l’a révélé.

Achraf Hakimi veut rejoindre le PSG !