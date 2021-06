Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame l’un de ses anciens protégés à l’OM !

Publié le 24 juin 2021 à 10h30 par T.M.

Cet été, les changements seront nombreux à l’OM. Et pour bâtir son nouvel effectif, Jorge Sampaoli semble vouloir s’entourer de joueurs qu’il connait très bien.

Ce vendredi, Gerson et Konrad de la Fuente sont attendus à Marseille pour passer leur visite et s’engager officiellement avec l’OM. Jorge Sampaoli tiendra alors ses deux premiers renforts de l’été, mais ils seront loin d’être les derniers. En effet, en coulisse, Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour faire venir d’autres joueurs et les prochains à rejoindre l’OM pourraient bien être Matteo Guendouzi, David Luiz, Daniel Wass et Kevin Gameiro. Mais la liste pourrait encore s’allonger au fil de l’été. D’ailleurs, Sampaoli aurait visiblement quelques demandes concernant le recrutement des Phocéens.

Des retrouvailles entre Sampaoli et Luan ?