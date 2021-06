Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut boucler une vente tant espérée…

Publié le 24 juin 2021 à 6h30 par T.M.

S’activant actuellement dans le sens des arrivées, Pablo Longoria doit également vendre à l’OM. Et un dossier serait actuellement en discussions.

L’été s’annonce agité à l’OM et alors que de nombreuses recrues sont attendues, des départs vont également être actés. Et au moment d’évoquer les partants sur la Canebière, les regards se tournent immédiatement vers Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, deux des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif de Jorge Sampaoli. Toutefois, ils ne devraient pas être les seuls à faire leurs valises. Et sur la liste des ventes, on pourrait notamment retrouver le nom de Nemanja Radonjic puisque Pablo Longoria pourrait enfin réussir à se débarrasser du Serbe.

C’est la fin pour Radonjic ?